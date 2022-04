Dit zijn de grootste en kleinste groente-eters van Europa

Als kind kregen we het om de haverklap te horen. Voldoende groente en fruit eten is belangrijk, anders word je sneller ziek en groei je minder. Hoewel de realiteit wat complexer is, klopt het wel dat groente en fruit essentieel zijn om gezond te blijven. Ze helpen namelijk hart- en vaatziekten voorkomen en zelfs kankers krijgen minder kans door de hoge concentratie vitamines.

Geen wonder dus dat de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties nieuwsgierig is naar de fruit en groente-consumptie van de Europeanen. Op tijd en stond peilen ze dan ook naar ons eetgedrag, wat tot interessante inzichten leidt. Zo blijkt bij elke peiling dat we steeds meer plantaardig eten, wat te verklaren valt door onze verminderde vleesconsumptie.

België scoort matig

Toch komt ook uit de cijfers naar voren dat niet elke Europeaan gelijk geschapen is wat voeding betreft. Het aantal kilo’s fruit en groente dat we per jaar naar binnen spelen, fluctueert sterk van land tot land. De beste leerling van de klas is Kroatië, waar elke inwoner gemiddeld 302 kilo groente en fruit per jaar eet. Ook Albanië (298 kilogram) en Noord-Macedonië (269 kilogram) doen het erg goed.

Nederland bengelt daarentegen helemaal onderaan de lijst, met slechts 58 kilogram per inwoner per jaar. Slovakije volgt met 64 kilogram, Noorwegen sluit de top drie af met 71 kilogram. Hoewel België het als land met 110 kilogram erg gemiddeld doet, is er toch duidelijk ruimte voor verbetering als je het ons vraagt.