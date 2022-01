Dit zijn de goedkoopste steden om in te wonen in 2022

Maar hoe duur precies heeft veel te maken met waar je woont. De levenskost is namelijk niet overal hetzelfde en dat blijkt nog maar eens uit de Time Out Index. Daarin werden 27.000 stedelingen bevraagd over hoe duur ze hun stad nu juist vinden. Ze houden daarbij uiteraard ook rekening met hun eigen inkomen en koopkracht. En dat leverde een interessant lijstje op. Inwoners van Manchester schatten hun levenskost het goedkoopst in, op de voet gevolgd door Johannesburg en Boedapest. Zurich, Tel Aviv en Los Angeles zijn volgen de locals dan weer het duurst.

Top tien goedkoopste steden

1. Manchester

2. Johannesburg

3. Boedapest

4. Montreal

5. Sint-Petersburg

6. Praag

7. Porto

8. Rome

9. Mexico City

10. Bangkok