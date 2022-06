Dit zijn de goedkoopste én zonnigste vakantiebestemmingen voor een citytrip

Laten we eerlijk zijn: als Belg ga je niet op vakantie om geconfronteerd te worden met slecht weer. Hoewel het de laatste maanden beduidend weinig regende in ons Belgenlandje, gaan we tijdens een trip toch het liefst op zoek naar zonnig weer. Maar waar moet een mens dan naartoe? En waar betaal je het minst?

We zijn duidelijk niet de enigen die zich die vraag stelden. Accomodatiebedrijf ParkSleepFly was even benieuwd als wij en trok op onderzoek uit. Ze maakten een lijstje met de populairste citytripbestemmingen en controleerden vervolgens het aantal zonuren ter plaatse. Vervolgens berekenden ze de gemiddelde prijs voor een tweepersoons hotelkamer en zo kwamen ze tot een top tien van de zonnigste én meest budgetvriendelijke bestemmingen. Door de gemiddelde prijs van de hotelkamer te delen door 24 berekenden ze ook nog eens hoeveel die zonnige bestemming je per uur zou kosten. Een interessante top tien als je het ons vraagt!

Top tien goedkope zonnige citytrips

1. Tirana, Albanië – 5,09 euro per uur

2. Denpasar, Bali – 5,87 euro per uur

3. Johannesburg, Zuid-Afrika – 6,94 euro per uur

4. Boekarest, Roemenië – 7,11 euro per uur

5. Nicosia, Cyprus – 8,45 euro per uur

6. Fresno, Californië – 8,49 euro per uur

7. Caïro, Egypte – 8,84 euro per uur

8. Rhodos, Griekenland – 9,37 euro per uur

9. Panaji, Goa, India – 9,52 euro per uur

10. Phuket, Thailand – 9,57 euro per uur