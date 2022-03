Dit zijn de beste nieuwe hotels van het land

De afgelopen jaren waren niet makkelijk voor de toeristische sector. De coronacrisis betekende een heuse domper voor het toerisme en hoewel we ons eigen land wat meer gingen ontdekken, lieten de internationale bezoekers op zich wachten. Toch openden heel wat nieuwe hotels de deuren in 2020 en 2021 en die moesten dan ook in de bloemetjes worden gezet.

Speciaal daarvoor werden de New Hotel Awards opgericht, een prijsuitreiking die de beste nieuwe hotels van het land in de kijker zet. Een jury was verantwoordelijk voor de beoordeling van de geselectioneerde hotels, maar er werd ook een publieksprijs uitgereikt. Deze hotels vielen in de prijzen.

Best New Hotel Concept: The Land of the Cold van Pairi Daiza

Best New Hotel Restaurant: Mercure Han-Sur-Lesse

Best New Hotel Design: Yalo Urban Boutique Gent

Best New Hotel Bar: Yalo Urban Boutique Gent

Best New Sustainable Hotel: Radisson Collection Hotel, Grand Place Brussel

Best Price Guarantee: B&B Hotel Gent

Publieksprijs: Prizeotel Antwerp-City