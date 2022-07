Dit zijn de beste cocktailbars in Brussel

1. Life is Beautiful

Life is Beautiful (LIB) ziet eruit als een doodnormale living, maar hun cocktails zijn van uitzonderlijk wereldniveau. In de gezelligste cocktailbar van Brussel bestel je iedere week andere cocktails binnen een thema: tijdens de ‘Japanse week’ schotelt LIB je bijvoorbeeld cocktails voor op basis van matcha of sake, terwijl ze de week erop verschillende cocktails op basis van thee serveren. Uiteraard is er ook een vaste menu van unieke cocktails en mocktails om te degusteren. Extra bonuspunt: LIB doneert geregeld voor iedere bestelde cocktail een deel aan maatschappelijk geëngageerde organisaties. Een cocktailbar die het leven dus daadwerkelijk een beetje mooier maakt.

Adres: Antoine Dansaertstraat 161 1000 Brussel. Open op donderdag (18:00 – 00:00) en vrijdag en zaterdag (18:00 – 01:00).

2. The Modern Alchemist

Drie beste vrienden richten een cocktailbar op: dat is de ‘origin story’ van The Modern Alchemist in Sint-Gillis, vlakbij het prachtige stadhuis. De drie bartenders hebben al heel wat ervaring achter de kiezen en dat valt eraan te proeven. De bar is gespecialiseerd in rumcocktails, maar een Mojito zal je hier niet snel vinden. In plaats daarvan vind je een resem verrassende cocktails op de kaart, waarbij zure, zoete en smoky toetsen perfect in elkaar blenden. Met zijn bakstenen muren oogt de setting van de Modern Alchemist industrieel en trendy. Het terras viel dan weer vorig jaar in de prijzen: het kon de ‘Brussels Terrace Award’ in de wacht slepen, de award voor het mooiste terras op een voormalige parkeerplek.

Adres: Avenue Adolphe Demeur 55, 1060 Sint-Gillis. Open van woensdag tot donderdag (17:00 – 00:00) en vrijdag tot zaterdag (17:00 - 01:00).

3. Vertigo

Als je door de charmante Rollebeekstraat wandelt, zou je Vertigo haast niet opmerken. Slechts een minuscuul deurtje en een klein bordje met een uiltje tonen aan dat hier zich een cocktailbar verschuilt. Maar het deurtje nemen, loont zeker de moeite: op het binnenkoertje bevind je je officieel in het oudste hostel van Brussel, waar eeuwen geleden smokkelaars en andere schimmige figuren zich verschansten. Een boeiende setting, waar je van al even boeiende drankjes kunt proeven. De smaakcombinaties zijn iets toegankelijker dan die van LIB en The Modern Alchemist, maar getuigen van vakmanschap. Bovendien zijn de tapas een meerwaarde, als je jezelf helemaal wilt verwennen.

Rollebeekstraat 7 1000 Brussel. Open op woensdag, donderdag en vrijdag (17:00 – 01:00) en zaterdag tot zondag (12:00 – 01:00).

4. Green Lab

Voor wie verlekkerd is op gin, is Green Lab the place to be. Met meer dan 200 soorten, biedt deze bar een seizoensgebonden en creatieve kaart aan waar gin puur geserveerd wordt of als cocktail. Gin is zonder twijfel koning in deze laboratoriumachtige bar, maar dat is niet het enige op de kaart: sinds kort kan je er ook een heerlijke selectie aan bier terugvinden.

Louizalaan 520, 1000 Brussel. Open op woensdag en donderdag (17:00 – 00:00), vrijdag (17:00 - 01:00) en zaterdag (18:00 - 01:00).

5. CiPiaCe

Apertieven bij CiPiaCe, dat is reizen naar Italië. Dit restaurant staat even bekend om zijn cocktails als om zijn keuken. Hier worden sublieme cocktails geserveerd met heerlijke Italiaanse pasta’s en bruschettona’s in een sfeervolle setting. Drinken op een lege maag is namelijk nooit een goed idee. Als je niet vindt wat je zoekt op het menu (of als je al van alles geproefd hebt), staat de barman altijd klaar om aan je noden tegemoet te komen. Het grote pluspunt? Het terras met zicht op het voorplein om volop van de zomerzon te genieten!

Sint-Gillisvoorplein 49A, 1060 Sint-Gillis. Open van dinsdag tot donderdag (17:00 - 00:00) en vrijdag tot zaterdag (17:00 - 01:00).