Dit zijn de beste Belgische restaurants van het jaar

Of je het echt een hobby kan noemen, weten we niet, maar we gaan er niet om liegen: lekker eten is één van onze favoriete bezigheden. Op vakantie maken we er een sport van om de beste lokale restaurants op te zoeken en dichter bij huis hebben we een waslijst aan favorieten en adresjes die we nog willen uittesten. Ben je nog op zoek naar inspiratie wat dat betreft? Goed nieuws, want zoals elk jaar heeft Gault&Millau dit jaar weer de beste restaurants van het land geselecteerd.