Dit zijn de 5 grootste afknappers tijdens een eerste date

De zoektocht naar échte liefde is niet altijd even gemakkelijk. Je leert elkaar online goed kennen en je kan open praten over serieuze zaken. Check. Ook kom je erachter dat jullie dezelfde gekke interesses delen en van dezelfde avonturen dromen. Dubbel check. Je voelt dat het wel eens serieus kan worden en kijkt reikhalzend uit naar een romantische date in real life. Maar soms pakken de dingen anders uit dan verwacht... Datingapp Meetic was nieuwsgierig naar wat er kan mislopen na zo’n leuke online chatsessie. Vlaamse singles geven hieronder de top 5 op wat je moet letten tijdens een eerste ontmoeting zodat je die tweede avontuurlijke date kan verzilveren.

1. Schep niet op over jezelf

Vertellen over die gigantische berg die je vorig weekend beklom waarbij niemand je kon volgen, is een leuk verhaal; maar pas er mee op. De allergrootste ‘date don’t’ is namelijk opscheppen over jezelf. 89% van de Vlaamse singles zegt dat een date die arrogant overkomt meteen zijn biezen mag pakken. Alleen maar over jezelf praten zonder een enkele vraag te stellen, bevalt onze singles duidelijk niet. Sterker nog, bijna de helft van de Vlaamse singles vindt arrogantie zo’n absolute afknapper dat ze zelfs meteen zouden vertrekken tijdens de date.

2. Doe je niet anders voor dan je bent

Wel eens op date gegaan met iemand waarbij je een totaal ander beeld had? Na lang online praten, blijkt je match ‘in het echt’ toch niet de persoonlijkheid te hebben die je had verwacht. Ruim 84% van de Vlaamse singles vindt dit een heuse afknapper, en 1 op de 3 wil geen tweede date meer. Opvallend is dat een ander uiterlijk dan weer geen totale afknapper is. Maar liefst 6 op de 10 singles zegt dat er anders uitzien dan op je foto niet zo belangrijk is. Voor een échte match kan je dus beter meer tijd besteden aan je profiel dan aan het maken van een leuke foto.

3. Zit niet te veel op je gsm

Tijdens het online chatten, spreek je af om op vrijdagavond romantisch te dineren. Het ideale moment om uit de online cocon te komen en elkaar beter te leren kennen. Of dat zou je toch denken... Maar dan zit er een date tegenover je die zijn/haar ogen niet van het gsm scherm kan afhouden. 80% van de Vlaamse singles vindt dit niet gezellig en al helemaal niet romantisch. Ook meer aandacht geven aan de mensen rondom je in het café of restaurant is voor veel singles (64%) een echte no-go.

4. Toon duidelijke interesse

Na uren online praten, is het tijd voor je eerste date. Deze ontmoeting is vaak toch anders dan achter je scherm thuis. Je bent nerveuzer, of je weet niet goed welke houding je moet aannemen. Een tip? Toon duidelijke interesse en probeer (nog) meer te weten te komen over je date. Soms verloopt het wat stroef en zijn er veel stiltes. Voor 75% van de Vlaamse singles zijn dit redenen genoeg om de avond niet langer te maken dan nodig is. Niet bijdragen aan een gesprek is vooral voor vrouwen een grote afknapper; 83% van de vrouwen tegenover 66% van de mannen.

5. Praat niet over een ex

Het is een heel gezellige avond met je date, buiten dat ene vervelend dingetje… Je date blijft het maar hebben over ‘de ex’. Best raar, want waarom ga je op date met iemand nieuw als je het blijft hebben over je vorige relatie. De helft van de Vlaamse singles (53%) geeft dan ook aan dat verhalen over een vorige relatie een totale afknapper zijn op een eerste date. Dit geldt voor jongeren onder 35 jaar (51%) en, opmerkelijk genoeg, vooral bij de 55-plussers (60%) die al een lang liefdesverleden achter de rug hebben. Volgens onze Vlaamse singles is het dus tijd voor nieuwe avonturen.