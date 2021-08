Dit woord vermijd je beter in je relatie

Relaties zijn moeilijk. Wil je je band met je partner degelijk onderhouden, dan is er veel werk aan de winkel. Blijven communiceren is een cliché, maar daarom niet minder waar. En dat is geen makkelijke opgave, want taal is een gevoelig dingetje en de dingen kunnen al snel mis lopen...

Hoe goed je ook probeert te letten op je communicatievaardigheden, toch is er waarschijnlijk één woord dat je vaker dan goed voor je is gebruikt: «zou». Volgens relatietherapeuten is dat namelijk hét woord dat je niet zou mogen gebruiken als je praat met je partner, familie, of vrienden.

«Zou»

Dat lijkt bizar, maar er bestaat een goede uitleg voor. «Ik zie dat veel koppels in de ‘zou’-val trappen. Dat woord gebruik je vanuit je eigen oordeel over iets», aldus Dr. Lauren Cook aan PureWow. En hoewel je natuurlijk niet verlegen hoeft te zijn over je eigen mening, is een oordeel vellen schadelijk voor je relatie omdat dat een onevenwicht creëert. «Als iemand zijn of haar partner vertelt wat ze ‘zouden’ moeten doen, plaatsen ze zichzelf in een eenmansrol. Hiermee geven ze hun partner een soort signaal dat ze slechter zijn», vertelt Cook nog. Wil je werken aan je communicatievaardigheden, dan is dit alvast een goed beginnetje.