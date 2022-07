Dit waren de populairste voornamen in 2021

Olivia was in 2021 voor het derde jaar op rij de voornaam die het meest gegeven werd aan meisjes die dat jaar in België geboren werden. Bij de jongens was Noah vorig jaar de populairste voornaam, zo heeft Statbel, het Belgische bureau voor statistiek, woensdag bekendgemaakt.

Olivia behoudt de voorkeur boven de naam Emma, die zestien jaar lang de populairste voornaam was, maar in 2019 zijn eerste plaats moest afstaan en nu op de tweede plaats komt, gevolgd door Louise op plaats drie. Noah stak de voornaam Arthur voorbij, die drie jaar op rij de koploper was, preciseert het statistiekbureau in een persmededeling. Arthur staat nu op de tweede plaats, Louis op de derde.

Jean en Maria

Bij de mannen- en vrouwennamen blijven de klassieke voornamen sterk vertegenwoordigd, al blijven die namen in de top 3 telkens dalen. Jean staat bij de mannen op de eerste plaats. In 2021 hadden 65.886 mannen de voornaam Jean, op 1 januari 2022 waren dat er nog 63.736. Bij de vrouwen blijft Maria koploper: 112.382 vrouwen dragen die voornaam, in 2021 waren er nog 116.317 Maria’s.

Bij de familienamen blijven namen zoals Peeters, Janssens en Maes het meest voorkomen in België. Deze top 3 geldt eveneens voor Vlaanderen, terwijl de meeste voorkomende achternamen in Wallonië Dubois, Lambert en Martin zijn en in het Brusselse gewest Diallo, Bah en Barry.

Top tien meisjes

1. Olivia (580)

2. Emma (500)

3. Louise (455)

4. Mila (435)

5. Alice (416)

6. Camille (403)

7. Lina (394)

8. Sofia (359)

9. Ella (352)

10. Juliette (346)

Top tien jongens

1. Noah (627)

2. Arthur (584)

3. Louis (558)

4. Liam (537)

5. Jules (526)

6. Adam (474)

7. Lucas (426)

8. Gabriel (422)

9. Victor (416)

10. Oscar (336)