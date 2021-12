Dit waren de populairste Deliveroo-gerechten van 2021

Laten we wel wezen: 2021 was een bijzonder jaar. Na 2020 voelde het zo nu en dan als een opluchting, maar algemeen genomen zag ons leven er dit jaar toch anders uit dan gebruikelijk. We spendeerden meer tijd binnen, vierden onze vakanties dichter bij huis en gingen wellicht ook wat minder vaak op restaurant dan voordien.

Minder op restaurant gaan betekent echter niet per se dat we ook meer kookten. Afhaal- en bezorgmaaltijden waren vaak een redder in nood, zij het omdat we thuis de handen vol hadden met de kinderen of dat we gewoon even een oppepper konden gebruiken.

Poké bowl

Net zoals elk jaar maakte Deliveroo dan ook een lijstje met de meest bestelde maaltijden van het jaar. Die rangschikking is ook op wereldwijde schaal beschikbaar, maar voor nu concentreren we ons even op ons eigen land. Eerlijk, in de top tien zijn heel wat verschillende soorten eten terug te vinden, maar één gerecht steekt er met kop en schouders boven uit: de poké bowl. Het Hawaiiaanse gerecht wist duidelijk het hart van de Belg te veroveren. De volledige top 20 vind je hieronder!

Top 20

1. Sweet Chicken Bowl van Hawaiian Poke Bowl in Gent

2. Pain poulet fumé aux épices van My Tannour in Brussel

3. Big Mac McMenu van McDonald’s in Brussel

4. Make Your Own Bowl van Surfside Poké in Luik

5. Empire Cheeseburger van Manhattn’s in Brussel

6. Jupiler beer (33cl) van Carrefour in Antwerpen

7. Medium Spaghetti Kastart van De Kastart in Gent

8. Menu Combo van Spratchie’s Burger in Luik

9. Margherita van Educazione Napoletana in Brussel

10. Pain au Chococolat van Renard Bakery in Brussel

11. Frietjes met Addictive Saus van Beastie Burgers in Mechelen

12. Julientje van Frituur Frans Hooiaard in Gent

13. Make your own burger van Five Guys in Antwerpen

14. Large van French tacos in Kortrijk

15. Durüm (au choix) van Snack Bodrum in Brussel

16. Bocca van Bocca Recollettenlei in Gent

17. Giant van Quick in Brussel

18. Tomaat van Souplounge in Gent

19. Menu Ross van Beeef in Luik

20. Build your own van Fitchen in Gent