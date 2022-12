Dit waren de meest gezochte tweedehands items op Vinted van 2022

Tweedehands kledij en (interieur)accessoires vallen anno 2022 niet meer weg te denken uit ons leven. Het taboe is bijna de deur uit en steeds meer mensen kiezen ervoor om nog (bijna) uitsluitend pre-loved items te kopen. Eén van de populairste platformen om die tweedehands artikelen te kopen is Vinted en het bedrijf komt nu met een handig overzicht van de populairste items van het jaar.

Natuurlijk zijn we elk seizoen weer op zoek naar andere artikelen en het hoeft dan ook niet te verbazen dat we in de zomer volop zochten naar Birkenstocks, terwijl The North Face nu het kouder is populairder is dan ooit. Maar toch zijn dat niet de populairste items van het jaar.

Zoeken maar!

- Populairste item all-over: pufferjas zonder mouwen

- Populairst voor kinderen: regentenues

- Populairste interieuritem: bestek

- Populairst voor huisdieren: krabpaal voor katten

- Populairst bij gamers: spelconsoles

Zwart, wit en blauw waren daarbij de meest gezochte kleuren en wie zelf wat wil verkopen, doet dat best rond 21 uur ‘s avonds, want dan zijn de meeste gebruikers actief op de site. Zondag is in België trouwens de drukste dag op het platform.