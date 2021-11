Dit is waarom we steeds hetzelfde nummer op repeat zetten: «Het zegt iets over wie we zijn»

Spotify lost dagelijks 60.000 nieuwe nummers en toch grijp je telkens terug naar datzelfde nummer. Misschien vind je het zelfs zo gênant dat je voor de derde keer die dag Adeles nieuwste hit oplegt dat je op privémodus gaat luisteren. Toch is er geen reden voor schaamte, want het is erg normaal om steeds hetzelfde nummer op repeat te zetten.

De wetenschap is er nog niet helemaal over uit waarom we vaak zo weinig avontuurlijk zijn op muzikaal vlak. Muziek en de manier waarop onze hersenen erop reageren, is nu eenmaal iets enorm fascinerend en enigmatisch. Toch zijn er een paar theorieën die telkens terugkeren als het gaat over nummers op repeat zetten.

1. Een binnenkopper: het nummer is gelinkt met je emoties

Dit is een theorie die de meeste mensen allicht instinctief aanvoelen. Wie heeft nu niet een go-to break-upsong? Of vaste nummers om jezelf mee te motiveren tijdens de afwas? Er zijn bepaalde nummer die bepaalde gevoelens bij ons opwekken, waardoor het in zekere zin therapeutisch is om het nummer vijf keer na elkaar af te spelen.

Professor van de Syracuse University, Alice Honig, vertelde aan het digitale magazine Refinery29 dat «hetzelfde droevige nummer opnieuw en opnieuw afspelen de pijn kan verlichten.» Het omgekeerde geldt ook: een feelgood-nummer kan evenzeer helpen om jezelf in een meer opgewekt humeur te brengen ook al voel je je niet per se dolgelukkig.

Een onderzoek van de Universiteit van Michigan, gepubliceerd in het tijdschrift Psychology of Music, bevestigde dat standpunt: mensen luisterden telkens naar hetzelfde nummer vanwege de emoties die het bij hen kon opwekken. Nog maar eens Elton Johns ‘I’m Still Standing’ opleggen, kan je helpen om te begrijpen welke gevoelens je precies ervaart op dat moment of naar welk gevoel je op zoek bent.

2. Het vermindert stress

Steeds hetzelfde nummer beluisteren, zorgt voor herhaling en herhaling brengt tot rust. Wanneer we overweldigd zijn door allerlei nieuwe gebeurtenissen of wanneer er gewoon erg veel op ons afkomt tegelijk, is routine iets dat de stress kan verlichten. Zelf kiezen om datzelfde nummer op te leggen, geeft ons een gevoel van controle, wanneer het voelt alsof de rest van de wereld chaos is. Het zou zelfs helpen om een vaste playlist te hebben met nummers die jezelf tot rust brengen. Bovendien geven onze lievelingsnummers ons volgens verschillende onderzoeken ook een shotje dopamine, het gelukshormoon.

Foto Pexels

3. Bepaalde nummers maken deel uit van onze identiteit

Of je nu radioactief (Imagine Dragons), blauw (Eiffel 65), als een vogel (Nelly Furtado), te sexy (Right Said Fred), gewoon een kind (Simple Plan) of fan van folk (The Radios) bent, muziek – en dan vooral de tekst van bepaalde nummers – heeft de mogelijkheid om delen van onze identiteit in woorden, gevoelens en melodieën om te zetten. Op een bepaalde manier kunnen we verbinding voelen met bepaalde nummers.

Kenneth Aigen, de directeur van de muziektherapie opleiding van de ‘New York University’, legde het als volgt uit aan Huffpost: «Muziek is een manier waarop we onze persoonlijke identiteit vormgeven. Sommige mensen zeggen: je bent wat je eet. Maar op vele manier, ben je ook naar wat je luistert of welk instrument je speelt.» Hetzelfde nummer opleggen, heeft dus ook iets geruststellend: «Telkens wanneer we onze favoriete muziek opnieuw beleven, versterken we ons gevoel van wie we zijn, van waar we thuishoren, en van wat we als waardevol inschatten», zegt hij.