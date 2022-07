Dit is waarom je zweet zo stinkt

Het zweet van de een ruikt soms slechter dan de ander. Hoe komt dat toch? Veel blijkt te maken te hebben met je voeding en levensstijl. Zelf last van een onaangename zweetgeur? Er is okselfris licht aan het einde van de tunnel.

1. Je gebruikt deodorant

De meesten onder ons bestrijden onaangename okselgeurtjes met deodorant of antitransparant. Toch zorgen die ‘hulpmiddeltjes’ er vaak voor dat het probleem in stand gehouden wordt. Deodorants en antitransparanten kunnen namelijk het microbioom, het geheel van microben in ons lichaam, uit balans brengen. Een verstoord evenwicht leidt op zijn beurt weer tot stinky geurtjes. Eigenlijk omarm je dus het beste je natuurlijke geur en kick je af van die middeltjes. Een ‘okseldetox’, op basis van klei en appelciderazijn, zou volgens TikTok – en verschillende experts – ook soelaas bieden.

2. Je drinkt en eet het verkeerde

Drink je met het zonnige regelmatig pintjes? Dat kan weleens aan de basis van jouw stinkende oksels liggen. Te veel alcohol zorgt voor gifstoffen in het lichaam, die een onaangename geur veroorzaken. Ook erg pikant of vettig eten, fastfood en koolhydraten zorgen voor extra zweet, en bijgevolg extra stank.

3. Je hebt veel stress

Wie vaak gestresseerd is, heeft het waarschijnlijk al gemerkt: stress doet zweten, véél zweten. Bovendien activeert het de zweetklier die het vaakst geassocieerd wordt met stinkende oksels nog een beetje extra. Het is helaas niet altijd gemakkelijk om stress onder controle te krijgen. Yoga, wandelen, of sporten kunnen je al op weg helpen.