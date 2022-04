Dit is waarom je de fles melk beter niet in je koelkastdeur bewaart

Afgezien van wie aan lactose-intolerantie lijdt, heeft iedereen allicht een fles melk in zijn koelkast staan. Omdat we die graag dicht bij hand hebben om in onze cornflakes, koffie of bechamelsaus te gieten, zetten we de fles geregeld in de deur van de koelkast. Maar een expert zegt aan Metro UK dat dat eigenlijk geen goed idee is. Dit is waarom.