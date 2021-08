Dit trucje maakt opruimen makkelijker én voorkomt impulsaankopen

Hoe meer ruimte je hebt, hoe meer spullen je verzamelt. Het is een trieste, maar erg reële waarheid. Terwijl je als kind al je spulletjes in één kamer kwijt kon, puilt je riante villa tegenwoordig uit van de prullaria. Hoog tijd dus om op te ruimen, maar zo makkelijk is dat niet.

Waar begin je als je duizend-en-een spullen hebt? En hoe maak je een onderscheid tussen wat je wil houden en wat niet? We kennen intussen allemaal de ‘Does it spark joy?’-regel van Marie Kondo, maar laten we eerlijk zijn, die kan je onmogelijk op alles toepassen.

20 euro, 20 minuten

Als je nog op zoek bent naar een goede leidraad is de 20/20-regel wellicht wat voor jou. Die werd bedacht door Joshua Fields en Ryan Nicodemus, ook bekend als The Minimalists, en stelt het volgende. Als je twijfelt over een item, stel jezelf dan de vraag of dat item minder dan 20 euro kost en in minder dan 20 minuten te vervangen valt. Is het antwoord ja, dan kan het voorwerp in kwestie weg (verkies altijd de kringloopwinkel boven de vuilnisbak). Volgens hen is de regel ook toe te passen in de winkel. Voel je je verleid tot een impulsaankoop, stel jezelf dan dezelfde vraag. Is het antwoord ja, koop het dan niet, want de kans is groot dat je het niet nodig hebt.

Uiteraard is het niet de bedoeling om alles in je huis dat minder dan 20 euro kostte en binnen de 20 minuten vervangen kan worden weg te gooien. Je wil immers niet elke dag naar de winkel moeten voor een nieuw schilmesje. Pas de regel liever toe op dingen die je zelden gebruikt. Merk je in de toekomst dat je het toch nodig hebt, probeer dan om het even te lenen van vrienden of familie of probeer het item tweedehands te kopen om je ecologische voetafdruk te verkleinen.