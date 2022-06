DIT opmerkelijke item staat niet meer in de top tien van meest vergeten spullen in een Uber

Wanneer je in volle haast in de Uber springt of ‘s nachts na een avondje uitgaan lichtelijk aangeschoten weer naar huis keert, is het voor de meesten onder ons niet ondenkbaar om iets te vergeten. Misschien glijdt je gsm uit je broekzak of misschien regent het plots niet meer wanneer je uitstapt en laat je dus zonder nadenken je paraplu achter. Wees gerust, je bent niet de enige. Net zoals elk jaar heeft Uber ook nu weer een top tien gemaakt van de vaakst achtergelaten objecten.

En die ziet er dit jaar een beetje anders uit dan anders. Uiteraard staan dingen zoals smartphones en portefeuilles in het lijstje, maar er is ook één grote afwezige. En dat heeft waarschijnlijk alles te maken met de coronacrisis. In tegenstelling tot andere jaren staat cash geld dit jaar namelijk niet in de top tien. Sowieso betalen we steeds meer met de kaart en bovendien zorgde de pandemie ervoor dat we cash gingen associëren met viezigheid - en die associatie duurt blijkbaar voort.

Top tien vaakst vergeten voorwerpen

1. Smartphone

2. Portefeuille

3. Handtas of rugzak

4. Sleutels

5. Hoofdtelefoon

6. Kleding

7. Bril

8. Juwelen

9. Kaarthouder

10. Paspoort