Dit opblaasbare projectiescherm is ideaal voor een zomerse filmavond met vrienden

Nu het weer eindelijk een beetje aan de beterende hand is, is het tijd om volop te genieten van de zomer. Cocktails drinken op een terrasje, barbecuën in de tuin en lange avonden met vrienden spenderen. Als je tegelijkertijd ook wil genieten van een goede film (of herinneringen aan vroeger wil ophalen met gênante filmpjes) hebben wij je ideale partner in crime gevonden.

Niet iedereen is gezegend met een grote, witte muur in z’n tuin om films op te projecteren. En een normaal projectiescherm kan buiten al snel erg fragiel aanvoelen. Daarom is Kodaks opblaasbare projectiescherm ideaal.

10 minuten opzettijd

Het scherm in kwestie meet 168 inch en kan je in 10 minuutjes opzetten. Daarvoor heb je enkel een pomp nodig, die je standaard bij je scherm krijgt geleverd. Ook niet onbelangrijk: je krijgt er ook een draagtas én reparatiepatches bij - ideaal als je kat het idee krijgt om haar nagels in het scherm te zetten. En eerlijk, zo’n mega scherm in je tuin ziet er ook nog eens erg cool uit. Je kan het hebbeding hier kopen voor 255 euro.