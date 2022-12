Dit is officieel het slechtste kerstcadeau dat je iemand kan geven

Het aftellen naar Kerstmis is officieel begonnen. Over minder dan drie weken is het zo ver en zitten we met z’n allen rond de kerstboom cadeautjes uit te pakken. En hoewel sommigen erg goed zijn in het vinden van dé beste presentjes, hebben anderen duidelijk meer moeite om origineel uit de hoek te komen. We hebben tenslotte allemaal weleens ons enthousiasme moeten veinzen bij een minder geslaagd cadeau. Maar wat leg je nu eigenlijk gewoon beter niét onder de kerstboom?