Dit is officieel het gevaarlijkste seksstandje voor mannen

Hoewel seks doorgaans leuk, speels en opwindend is, kan het ook gevaarlijk zijn om tussen de lakens te kruipen. Voor mannen bestaat er meer bepaald een risico op penisbreuk. En nee, er zitten geen botten in je piemel, maar bij een penisbreuk scheurt de bindweefsellaag rond de zwellichamen. Niet aangenaam, dat moge duidelijk zijn, maar hoe vermijd je dat?

Het risico helemaal afwenden is natuurlijk moeilijk, maar volgens een nieuwe Braziliaanse studie die werd gepubliceerd in het vakblad Advances in Urology zijn niet alle seksstandjes gelijk geschapen qua risico.

De vrouw bovenop

Volgens de wetenschappers die betrokken waren bij de studie is met name het cowgirl-standje aan de risky kant. Dat komt volgens hen omdat de vrouw dan bovenop zit en de bewegingen controleert, waardoor een foutje sneller gebeurt dan je zou denken. Op de tweede en derde plaats staan respectievelijk doggy style en het missionarisstandje. Eerlijk is eerlijk: je kan een penisbreuk nooit helemaal vermijden, dus je denkt er best niet te veel over na totdat het werkelijk zo ver is.