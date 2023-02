Dit is officieel de lekkerste kaas ter wereld, maar klopt dat wel?

Wie denkt aan kaas, denkt wellicht onmiddellijk aan Frankrijk. Onze zuiderbuur blijft tenslotte het land van de wijn, de baguettes en - jawel - de kaas. Maar een nieuwe ranking die de populairste kazen ter wereld uitlicht, is het daar niet helemaal mee eens. In de hele top 10 valt geen enkele Franse kaas te bespeuren en dat zorgt online voor de nodige controverse.

Het is het platform Taste Atlas dat verantwoordelijk is voor de top 10. Via een analyse van reviews online door een vorm van artificiële intelligentie probeerde de website te achterhalen welke kazen wereldwijd op het meeste bijval kunnen rekenen. Het gaat hier dus niet om kazen die door experten als de beste werden aangeduid, maar om variëteiten die een zo groot mogelijk publiek weten aan te spreken. Wellicht verklaart dat meteen ook waarom de ranking bol staat van de Italiaanse kazen, goed gekend bij het grote publiek en makkelijk te gebruiken in allerhande gerechten. Eén ding is zeker: honger krijgen we er wel van.

Top 10 populairste kazen

1. Parmezaanse kaas (Italië)

2. Gorgonzola (Italië)

3. Burrata (Italië)

4. Grana Padano (Italië)

5. Oaxaca Cheese (Mexico)

6. Stracchino di Crescenza (Italië)

7. Mozzarella (Italië)

8. Queijo Serra da Estrela (Portugal)

9. Pecorino Sardo (Italië)

10. Pecorino Toscano (Italië)