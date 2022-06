Dit luxe huidverzorgingsmerk betaalt je om producten te testen

Betaald worden om producten te testen, het klinkt te goed om waar te zijn. En al helemaal als die producten bedoeld zijn om jezelf in de watten te leggen. Nochtans is dat precies wat Face the Future belooft. Het online skincaremerk is op zoek naar testers en is zelfs bereid om daarvoor te betalen.

Het merk is naar eigen zeggen op zoek naar een ‘skinclusive skincare panel’ bestaande uit mensen met verschillende huidtypes om hun verzorgingslijn zo goed mogelijk te kunnen testen. Niet in het bezit van een perfect velletje? Geen probleem!

Alle huidtypes

In totaal zoekt Face the Future vijf testers, die gedurende drie maanden een op maat samengestelde combinatie van producten mogen testen. In ruil voor je mening krijg je uiteraard de producten, maar je wordt ook verloond. In totaal moet je gedurende drie maanden één uur per maand feedback geven, waarvoor je 150 pond per uur krijgt. Een makkelijk verdiend zakcentje dus, als je het ons vraagt. Jezelf opgeven als kandidaat kan nog tot 12 juni via de website.