Dit kruid verspreidt zich in overstroomde tuinen en parken

De Japanse duizendknoop, één van de meest invasieve plantensoorten in ons land, kan profiteren van de overstromingen van midden vorige maand. De plant duikt nu op in de overstroomde parken en tuinen, meldt de gemeente Chaudfontaine.

De Japanse duizendknoop verspreidt zich snel dankzij zijn uitgebreide wortelnetwerk. Hij is ook moeilijk te verwijderen en vormt op die manier een bedreiging voor andere plantensoorten.

Woekerplant

Door de overstromingen duiken nu overal in de gemeente Chaudfontaine scheuten op van deze woekerplant. Omdat het om jonge scheuten gaat, kan men die nog makkelijk verwijderen, maar het gemeentebestuur roept de bevolking op om dit systematisch te doen (één keer per week controleren op nieuwe scheuten), zoniet dreigt er binnen enkele maanden een invasie van de Japanse duizendknoop. De scheuten moeten in een aparte vuilniszak, of men kan ze laten uitdrogen in een luchtdichte pot.

Volgens het gemeentebestuur is deze problematiek op dit moment misschien niet de belangrijkste zorg, maar dreigt ze dat over enkele maanden wel te worden.

Of ook andere gemeenten in overstroomd gebied met deze woekerplant af te rekenen hebben, is niet bekend.