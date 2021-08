Dit kruid lost bijna de helft van je seksproblemen op

Problemen tussen de lakens, daar zit niemand op te wachten. Hoewel er naar mannelijke ‘seksproblemen’ al heel wat onderzoek werd gedaan, worden de vrouwen maar al te vaak in een vergeethoekje geduwd. Een nieuw Indiaas onderzoek brengt daar nu verandering in én komt met een erg toegankelijke oplossing.

Volgens de studie zou het kruid fenugriek, dat veel voorkomt in Indiase kruidenmixen, weleens de oplossing voor je problemen kunnen zijn. Het middel is bovendien ook nog eens bijwerkingsvrij - alleen zwangere vrouwen moeten wegblijven van het kruid - wat dus alleen maar goed nieuws is.

Fenugriek

Uit het onderzoek blijkt dat inname van het kruid voor een hoger libido kan zorgen - 41,6 % van de problemen tussen de lakens zou volgens de proefpersonen worden opgelost. Ook voelden de vrouwen die deelnamen aan de studie zich minder irriteerbaar. Vooral het stofje estradiol zou verantwoordelijk zijn voor die positieve effecten. Die vorm van oestrogeen reguleert deels de zin in seks bij vrouwen en regelt de menstruele cyclus. Ook vaginale droogte zou dankzij estradiol voorkomen kunnen worden. Verder merkten de onderzoekers dat vrouwen dankzij het kruid ook meer testosteron aanmaakten, wat hun lustgevoels nog een extra boost gaf. Hoewel het voorlopig om een klein onderzoek ging met slechts 24 testpersonen, is de studie alvast een goede eerste stap om in de toekomst meer aandacht te besteden aan het vrouwelijke libido.