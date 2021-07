In dit hotel staat alles in het teken van bier én heb je zelfs een biertap op je kamer

Dat Belgen zot zijn van bier, is niets nieuws. We gaan prat op onze gerstenattraditie en grijpen elke mogelijke gelegenheid aan om een pintje te drinken met vrienden. Maar ook de Duitsers zijn niet vies van een biertje op tijd en stond. Dat tonen ze eens te meer in Keulen, waar het Hotel zur Malzmühle helemaal in het teken staat van bier.

Hotel zur Malzmühle is eigenlijk veel meer dan een hotel. Je vindt er niet alleen 37 kamers met bedden gemaakt van oude biertonnen, maar ook een restaurant en een brouwerij. Het bedrijf is al meer dan 160 jaar in handen van dezelfde familie, maar gaat desondanks mee met z’n tijd.

5 liter bier

Dat betekent niet alleen dat de kamers er strak en modern uitzien, maar ook dat het hotel rekening houdt met de noden en wensen van de gemiddelde Millennial. En die heeft blijkbaar nood aan net dat tikkeltje extra - in dit geval in de vorm van een eigen biertap op de kamer. Om gebruik te kunnen maken van de opmerkelijke service, moet je wel kiezen voor een superior of deluxe kamer of een suite. Maar we voorspellen dat bierliefhebbers dat er zeker voor over hebben. Opgelet, de biervoorraad is weliswaar niet onbeperkt: per kamer heb je recht op 5 liter gerstenat.

Een formule met biertap, verrassingscadeau én uitgebreid ontbijt boek je vanaf 98 euro per persoon en per nacht. Meer info vind je hier.