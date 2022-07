DIT is hoe vaak we (dag)dromen

Op saaie werkdagen droom je weleens weg. Van een tropische vakantie op Fiji, van de smakelijke maaltijd die je vanavond gaat verorberen of van die ene televisieshow waaraan je verslaafd bent. Uit een enquête van betaaldienst Klarna blijkt dat Belgen maar liefst 226 keer nacht- en dagdromen per dag, van nieuwe schoenen, maar ook van nieuwe gsm’s. De helft van de respondenten heeft ook geregeld dezelfde droom.

226 is het gemiddelde totale aantal dromen (nacht- en dagdromen gecombineerd) per dag. Jongere generaties dromen vaker dan hun ouderen - Gen Z (280), Millennials (255), Gen X (104), en Baby Boomers (81), en vrouwen dagdromen gemiddeld iets meer dan mannen (232 vs 219). Anglo- en Scandinavische landen blijken het meest te dagdromen, met Ierland (145), VS (141), Canada (125), Zweden (132), Finland (128) in de top 5 landen.

De zwaarste dagdromers over de hele wereld zijn: Amerikanen, Britten, Ieren, Australiërs, Nieuw-Zeelanders, Zweden en Finnen. Ondertussen zijn de zwaarste nachtdromers: Belgen, Canadezen, Duitsers, Oostenrijkers, Polen, en onze buren Nederlanders, en Fransen.

Terugkerende dromen

Gemiddeld heeft 1 op de 2 respondenten de neiging om terugkerende dromen te hebben (dromen die meer dan eens herhaald worden). Jongere generaties hebben de neiging om meer genezing en profetische dromen dan oudere tegenhangers hebben, met 38% van Gen Zers met profetische dromen in vergelijking met slechts 17% van Baby Boomers.

1 op de 4 ondervraagden schrijft zijn dromen vaak of soms ergens op, en 5% houdt een droomdagboek bij. Het opschrijven van iemands dromen en het onderzoeken ervan is vooral in jongere leeftijdsgroepen heel gewoon. Gen Zers (45%) en Millennials (37%) hebben veel meer kans om hun dromen op te schrijven in vergelijking met Gen X (17%) en Baby Boomers (7%). 3 op de 5 respondenten verklaarde te hebben onderzocht wat hun dromen betekenen, een aantal dat veel hoger ligt in jongere leeftijdsgroepen (24% van de Gen Zers doen dit vaak).

Belgen dromen massaal over fashion items

We hunkeren vooral naar modestukken (46%), electronica (35%) en hobby & vrijetijdsproducten (28%). Onze droomaankoop is vooral gelinkt aan de verhuis naar een nieuwe woonst (23%), een persoonlijk evenement (21%) of het vieren van een mijlpaal in ons leven (12%). Bovendien heeft een droomaankoop volgens 2 op 5 shoppers helemaal niets te maken met een hoge prijs. Toch geeft 62% aan dat ze hun droomaankoop nog niet gedaan hebben omdat ze het te duur vinden en 3 op 10 vindt het niet noodzakelijk.

Naast dromen rond specifieke items, dromen shoppers over de hele wereld ook vaak over het hebben van een andere identiteit. De meest voorkomende identiteitsdromen gaan over het worden van een beroemdheid (19%), een superheld (17%) of iemand die je kent (14%). Terwijl 1 op de 2 mensen ook droomt over reizen/op vakantie gaan, zich in een fantasiewereld bevinden (32%), of de wereld ten goede veranderen (21%), heeft 1 op de 4 Gen Zers of Millennials al gedroomd over het opzeggen van hun baan en professioneel te worden in een hobby die ze in hun vrije tijd doen.