Dit is het effect van een huisdier op je gezondheid

Elke fervente dierenvriend kan het beamen: niets zo goed voor je humeur als een vrolijke viervoeter in huis. Of je nu eerder en honden- of een kattenmens bent, maakt niet uit. Wanneer je ‘s avonds na een lange dag in de zetel ploft en Minoes of Simba zich naast je in de zetel nestelt, smelt je stress als sneeuw voor de zon. En dat wordt nu ook bevestigd door een nieuw onderzoek.