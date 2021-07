Dit is het beste moment om je koffie te drinken als je effect wil zien

Koffie is voor velen onder ons de enige reden dat we wakker worden. Nadat we de wekker eerst tien keer hebben afgezet, slepen we ons vervolgens – enigszins gehaast nu – met veel moeite uit bed. Richting koffiezet. Met wat geluk slagen we erin om zonder morsen de machine klaar te maken en op te zetten, waarna we ons vervolgens snel-snel douchen zodat we daarna meteen een kopje koffie naar binnen kunnen werken. Aaah. Eindelijk een beetje mens.

Je wist het waarschijnlijk al, maar zo afhankelijk zijn van koffie is helemaal niet normaal. Je lijf kan zich namelijk perfect zelf wakkerschudden. Dat doet het van nature met cortisol, een hormoon dat je lichaam ’s ochtends aanmaakt. Die aanmaak wordt trouwens gestimuleerd door daglicht, dus er valt iets te zeggen voor het open laten van je gordijnen.

Natuurlijke wekker

Door meteen na het opstaan koffie (en dus cafeïne) te nuttigen, breng je je natuurlijke wekker echter in de war aldus diëtist Tracy Lockwood Beckerman in een interview met The Huffington Post. Na een tijdje gaat je lijf zelf minder cortisol aanmaken en wacht het als het ware op de cafeïne. Om dat te vermijden, is het beter om een uur of twee te wachten alvorens je je eerste kopje koffie inschenkt. Op dat moment heeft je natuurlijke cortisolniveau een dipje en kan de cafeïne dus voor een echte energieboost zorgen. Makkelijk is het niet, maar we kunnen allemaal wel wat extra energie gebruiken dezer dagen dus de techniek is alvast het proberen meer dan waard. Geef je lichaam uiteraard wel wat tijd om af te kicken en om opnieuw in balans te komen.