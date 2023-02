Dit doen mensen (niet) als ze de Lotto gewonnen hebben

Geef toe dat je er ooit al van gedroomd hebt om de Lotto te winnen. En dan blijkt het plots realiteit... Vaarwel job, hallo luilekkerleven? Wel, 62,5% van de Vlamingen zou gewoon verder werken, zo blijkt uit een onderzoek van professor Greet Van Hoye (UGent) en UGent@Work. «De cijfers verschillen wel per leeftijdscategorie. Hoe jonger, hoe meer werklust. Hoe ouder mensen worden, hoe sneller ze ook afhaken. Maar zelfs in de leeftijdscategorie 55-64jaar geeft toch nog steeds meer dan de helft van de respondenten aan dat ze zullen blijven werken», lezen we in Het Nieuwsblad.

Tweede verblijf

Ook de Nationale Loterij bevestigt die trend. «We zien het heel zelden dat mensen prompt hun job opzeggen. Het is in principe ook ons advies om niet onmiddellijk ontslag te nemen, maar meestal is dat zelfs niet nodig. Belgen zullen sneller een tweede verblijf aanschaffen dan hun leven drastisch om te gooien», legt woordvoerster Joke Vermoere uit in dezelfde krant.

Zich nuttig voelen

Er is ook een goede reden om niet zomaar te stoppen met werken. «Als je nieuwe mensen ontmoet, is dat bijna het eerste wat ter sprake komt: Wat doe je in het leven? Het is een stukje status en identiteit. En mensen willen zich ook nuttig voelen in de samenleving», aldus Van Hoye, die benadrukt dat werk ook voor structuur zorgt. «Er is letterlijk een dagindeling. Dan zijn er ook nog de collega’s en sociale contacten die allemaal zouden wegvallen. De meeste mensen gaan er dus vanuit dat alle dagen weekend minder aantrekkelijk zou zijn dan we op het eerste gezicht denken», klinkt het.