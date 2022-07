DIT is de voornaamste reden waarom koppels anno 2022 uit elkaar gaan

Er gaat weinig boven de liefde van je leven vinden. Hoewel een relatie hebben uiteraard niet nodig is om gelukkig te zijn en je goed in je vel te voelen, zijn velen onder ons toch op zoek naar een soulmate - of je daarin gelooft of niet, is aan jou om te beslissen. Helaas verloopt dat niet altijd even vlot en dus krijgen velen vroeg of laat te kampen met een relatie die op de klippen loopt.