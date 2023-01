DIT is de leeftijd waarop je te oud bent om uit te gaan

Ieder jaar stel je jezelf wel één keer de gedoemde vraag, wanneer je wederom met een pintje in het hand staat te dansen in een club: ben ik hier te oud voor? Een Britse enquête schept nu meer duidelijkheid over die magische leeftijdsgrens tussen een tof feestbeest en tragisch.

Voor de meesten zal het een geruststelling zijn: uit het Brits onderzoek van Currys PC World bleek dat je pas vanaf je 37ste te oud bent om uit te gaan. Meer dan een derde van de 5.000 ondervraagden zei dat er niets «tragischer» was dan mensen van 40 jaar of ouder te zien feesten in clubs omringd door 20-jarigen.

Uit de studie blijkt ook dat de meeste mensen vanaf 31 jaar de voorkeur geven aan een rustige avond thuis boven een avondje uit in een club. Zo zei 30% van de ondervraagden dat hun ideale avondje uit bestaat uit luieren op de bank naar een goede film kijken.

Prijzig en katerig

Het lijkt erop dat die voorkeur voor het eigen nest gedeeltelijk te wijten is aan economische redenen. Een avondje uit kost twee keer zoveel als een avondje thuis. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 60% van de ondervraagden vindt dat uitgaan «te duur» is geworden.

Een andere factor die in de studie werd aangehaald, was de kater. 29% van de respondenten vond dat de gevolgen van alcoholmisbruik hen ervan weerhield om uit te gaan.

Toch zijn er nog altijd genoeg dertigplussers die de dag plukken en af en toe de bloemetjes buiten zetten. Age is just a number, baby!