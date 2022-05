Dit is de impact van langer slapen op je relatie

Wanneer je ‘s avonds gezellig tussen de lakens kruipt met je lief, is dat hét moment op de dag waarop je even helemaal jezelf kan zijn en honderduit kan bijpraten. En wanneer je ‘s ochtends de kans hebt om lekker uit te slapen en te luieren in bed, is dat natuurlijk nog leuker. Maar behalve leuk is er nog een ander voordeel verbonden aan lekker lang samen slapen.

Volgens een onderzoek van de Florida State University heeft voldoende nachtrust niet alleen een positieve impact op je lichaam en geest, maar ook op je relatie. En de uitleg daarvoor is relatief simpel.

Minder prikkelbaar

Uit de studie bleek met name dat mannen die ‘s nachts minimaal acht uur sliepen, een beter beeld hadden van hun relatie. Dat betekent niet per se dat hun relatie perfect was, maar ze konden problemen volgens het onderzoek beter relativeren. Hoe beter we zelf in ons vel zitten, hoe beter we ons ook voelen in onze relatie en hoe minder prikkelbaar we zijn. Reden genoeg dus om voortaan lekker vroeg samen in bed te duiken!