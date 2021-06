Dit is de duurste stad ter wereld in 2021

Niet Hongkong maar Ashgabat in Turkmenistan is de duurste stad voor expats. Dat blijkt uit de jaarlijkse ‘Cost of Living’ survey van de HR-expert Mercer. Bovendien heeft de Covid-pandemie voor heel wat verschuivingen en nieuwe uitdagingen gezorgd, waardoor bedrijven anders zullen omgaan met de internationale mobiliteit van hun medewerkers. Brussel, de enige Belgische stad in de lijst, klimt naar plaats 53, komende van 78.

Elk jaar maakt de wereldwijde HR-expert Mercer de ‘Cost of Living’ ranking op, om multinationals en overheden te helpen bij het bepalen van vergoedingen voor expats. In de ranking van 2021 doet Ashgabat haasje-over met Hongkong, dat nu de tweede plaats bekleedt.

Gevolgen van de pandemie Intussen staat wel vast dat Covid-19 een ongeziene disruptie van de internationale mobiliteit met zich meebracht. Als reactie beginnen organisaties met alternatieve vormen van internationale opdrachten en werkregelingen om hun overzeese activiteiten en personeelsbestand in stand te houden. Zo komen er meer kortetermijnopdrachten - of juist permanente overplaatsingen - in plaats van middellange overplaatsingen, meer inhuren van buitenlandse werknemers, meer pendelaars, internationale telewerkers en freelancers.

«Kosten van levensonderhoud zijn altijd al een factor geweest voor internationale mobiliteitsplanning, maar de pandemie heeft een nieuwe laag van complexiteit toegevoegd», zegt Ilya Bonic, Career President en hoofd van Mercer Strategy. «Er zijn nieuwe factoren zoals de langetermijneffecten op de gezondheid en veiligheid, werken op afstand en het flexibiliteitsbeleid. Daarom zijn nauwkeurige en transparante gegevens essentieel om werknemers eerlijk te compenseren voor alle soorten opdrachten.»

Europa Drie Europese steden staan in de top tien van duurste locaties. Zürich, nummer vijf op de wereldranglijst, blijft de duurste Europese stad, gevolgd door Genève (8) en Bern (10). De versterking van de lokale munt heeft ertoe geleid dat verschillende Europese steden in de rangschikking zijn gestegen, waarbij Parijs naar plaats 33 is gestegen. De lokale munt in het Verenigd Koninkrijk blijft sterk met Londen (18) en Birmingham (121) die respectievelijk één en acht plaatsen stijgen.