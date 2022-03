Dit is de bezorgmaaltijd die het vaakst in de vuilnisbak belandt

Na een lange werkdag of op een luie zondagavond is er niets beter dan een lekkere bezorgmaaltijd. Het enige wat jij hoeft te doen is beslissen wat je wil eten (niet altijd even makkelijk, eerlijk is eerlijk), bestellen en vervolgens naar je deur wandelen eens het eten er is. Makkelijk, lekker en als je goed kiest, kan je er ook nog eens de lokale economie mee steunen.

Helaas belandt er ook een groot deel van die bezorgmaaltijden in de vuilnisbak. Uit een studie van de Sustainable Restaurant Association blijkt dat er in het Verenigd Koninkrijk jaarlijks voor 1,8 miljard aan afhaal-/bezorgvoedsel wordt weggegooid. Niet niks en er is één gerecht dat er met kop en schouders bovenuit steekt.

Portie friet

Frietjes. Ze komen vaak als een bijgerecht wanneer je bijvoorbeeld een burger of kebab bestelt en van al het voedsel dat we laten bezorgen, is die portie friet duidelijk degene die we het minst vaak opeten. Uit een studie van Just Eat blijkt dat maar liefst 72 % van de bevraagden altijd frietjes over hebben. En in tegenstelling tot andere kliekjes, houden we die zelden bij om de dag nadien nog lekker te verorberen. Bestel je één dezer dagen nog eens iets om te eten? Dan is het wellicht een goed idee om die portie frietjes te delen met je lief of vrienden.