Dit is de beste manier om je baby te kalmeren

Vijf minuten wandelen terwijl je je baby vasthoudt, is de beste manier om hem te kalmeren. Dat is de conclusie van een studie die dinsdag gepubliceerd is in het tijdschrift Current Biology.

AltoPress / A.-S. Bost

Het is een frustratie die veel kersverse ouders delen: een huilende baby die weigert in slaap te vallen. Onderzoekers besloten daarom een aantal veelgebruikte technieken, zoals wandelen met de baby of hem op de schoot nemen, wetenschappelijk te onderzoeken. Daarom werden 21 baby’s tussen 0 en 7 maanden aan de test onderworpen.

Hartslag

Uit de analyse blijkt dat de hartslag van de baby binnen de 30 seconden daalt als je met hem rondwandelt. Wanneer ze terug in hun bedje worden gelegd, beginnen de meeste baby’s echter opnieuw te huilen. Belangrijk is daarom na het wandelen de baby nog vijf tot acht minuten in de armen te houden, alvorens hem terug te slapen te leggen.

«We hebben wetenschap nodig om het gedrag van een baby te begrijpen», concludeert onderzoeker Kumi Kuroda. «Want ze zijn veel diverser en complexer dan we dachten.»