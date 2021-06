Dit Brusselse shoppingcenter verwelkomt het eerste Belgische Lego-pretpark

In het Brussels winkelcentrum Docks opent in de zomer van volgend jaar het eerste Belgische Lego-attractiepark. Het winkelcentrum hoopt zo de nodige extra klanten te lokken, nadat er vorig jaar verlies werd gemaakt. Dat schrijven De Tijd en Trends woensdag.

Er zijn vandaag Legoland-pretparken in Duitsland, Japan en de Verenigde Staten, maar nog niet in België. De Britse pretparkenuitbater Merlin Group brengt daar volgende zomer verandering in. Het gaat om een binnenvariant van het klassieke attractiepark.

Geen rollercoasters of wildwaterbanen Het krijgt onderdak in een winkelpand van 3.100 meter. Daar rollercoasters en wildwaterbanen installeren is onmogelijk. «Maar er zal wel een treintje rijden. Daarnaast komen er games, 4D-cinema-attracties en virtual reality-ervaringen», zegt Peter Todd, de CEO van Portus Retail, dat mede-eigenaar is van Docks Bruxsel. «Het indoorpark dat Merlin speciaal voor Docks ontwikkelt, wil het later ook elders in de wereld lanceren. Anders dan klassieke pretparken kan het heel het jaar open zijn. Ook bij slecht weer.»

Een pretpark in een winkelcentrum is volgens Todd de logica zelve. «De tijd dat je een winkel opende en gewoon kon wachten op de klanten is voorbij. Je moet consumenten een reden geven om langs te komen. Mensen spenderen geld waar ze tijd spenderen. Dat wil zeggen: waar ze werken, wonen of hun vrije tijd doorbrengen. Daar wil Docks op inzetten. Op onze site zijn kantoren, woningen in aanbouw en valt wat te beleven. Er is veel horeca, een cinema en binnenkort dus het Lego-park.»