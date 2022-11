Disneyland in Californië heeft voor het eerst personages in rolstoel

Het themapark Disneyland in Californië heeft voor het eerst in zijn 67-jarige geschiedenis personages in een rolstoel toegevoegd aan een attractie. De personages werden vrijdag onthuld, zo bericht de Amerikaanse nieuwszender CNN.

Het gaat om twee poppen die deel uitmaken van de attractie ’It’s a Small World’. Bezoekers nemen er plaats in bootjes, waarmee ze langs verschillende landen varen waarbij de poppen telkens kinderen voorstellen. Het eerste personage in een rolstoel werd geplaatst in een Zuid-Amerikaanse scène, het tweede maakt deel uit van de slotscène waarin poppen van verschillende landen samen zingen.

«We zoeken voortdurend naar manieren om de attracties te verbeteren, niet alleen leuke toevoegingen maar ook betekenisvolle», zegt Kim Irvine, creatief directeur bij Disneyland.

Andere parken volgen

De attractie ’It’s a Small World’ bestaat ook in andere Disney-themaparken. De verwachting is dat er in de loop van volgend jaar ook personages in een rolstoel zullen worden toegevoegd aan die attractie in Disneyland in Parijs en Walt Disney World in Florida.