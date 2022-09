Deze zomerseries moet je absoluut nog inhalen

We hebben een warme zomer achter de rug. Het was de vakantie van de heropleving, na twee lange jaren van coronamaatregelen. Er bleef dan ook weinig tijd over om series te kijken. Nu de festivals en verre reizen achter de rug zijn, heb je eindelijk tijd om te scrollen door je streamingplatforms. Dit zijn de series die je afgelopen zomer gemist hebt.

JULI

The Terminal List (Amazon Prime Video)

Tijdens een geheime missie wordt het Navy SEAL-eskadron waar Reece (rol van Chris Pratt) deel van uitmaakte zowat volledig uitgemoord. Als enige overlevende keert hij terug naar huis, geplaagd door posttraumatische stress. Maar het duurt niet lang voor Reece ontdekt dat een machtige en geheimzinnige organisatie het op hem gemunt heeft...

Black Bird (Apple TV+)

Dit is het ware verhaal van James Keene, een jonge kerel die in de gevangenis belandt. Daar schotelt de FBI hem een unieke kans voor om zijn straf kwijt te schelden: hij moet een vermoede seriemoordenaar zover krijgen dat hij moorden bekent. De serie werd opgezet door de bekende Amerikaanse misdaadschrijver Dennis Lehane (‘Shutter Island’), met een stevige bijdrage van de Belgische regisseur Michaël R. Roskam (‘Rundskop’).

Trying, seizoen 3 ( Apple TV+)

Jason en Nikki willen dolgraag een kind, maar het lukt hen niet om zwanger te worden. Het valt niet mee om daarmee om te gaan, want de maatschappij toont zich meedogenloos, je vrienden hebben geen probleem om kinderen te krijgen, en adoptie blijkt ook een zware strijd.

Resident Evil (Netflix)

Nieuwe verfilming van Capcoms legendarische videogame-franchise. De serie probeert de hele mythologie verder uit te spitten en focust zich daarbij vooral op wat zich afspeelt in de wandelgangen van de duivelse Umbrella Corporation. Die zijn namelijk verantwoordelijk voor de creatie en de verspreiding van het vreselijke T-virus...

High School Musical: The Series, seizoen 3 (Disney+)

Terug naar de middelbare school East High, waar de leerlingen alles op alles zetten om hun show op te voeren voor de ogen van de hele school. Achter de schermen bloeien intussen romances op, groeien rivaliteiten, worden vriendschappen op de proef gesteld en vormen zich nieuwe banden.

AUGUSTUS

See, seizoen 3 (Apple TV+)

In een verre toekomst is de mensheid door een virus haar gezichtsvermogen kwijtgeraakt. Het broze evenwicht wordt verstoord wanneer patriarch Baba Voss (Jason Momoa) vader wordt van een tweeling die wel weer kan zien. Aan Voss om zijn clan te beschermen tegen een machtige koningin (Sylvia Hoeks) die het hekserij noemt en de kinderen wil ombrengen. Van de bedenker van ‘Peaky Blinders’.

Five Days at Memorial (Apple TV+)

In 2005 richtte orkaan Katrina een enorme ravage aan in het zuiden van de Verenigde Staten. Deze serie beschrijft het leven in een ziekenhuis in New Orleans tijdens de vijf dagen die volgden op die vreselijke natuurramp. Zonder elektriciteit, in een verstikkende hitte en met water dat steeds verder stijgt, moeten uitgeputte zorgverstrekkers beslissingen nemen op leven en dood.

Bad Sisters (Apple TV+)

Tien jaar geleden pakte VTM uit met de tragikomische thrillerserie ‘Clan’, en die heeft nu ook een Engelstalige remake gekregen. Het gaat over vijf zussen die jong hun ouders verloren en toen zwoeren om elkaar door dik en dun te steunen. Hun band komt echter onder druk te staan wanneer hun schoonbroer plots sterft. Al snel blijkt dat de zusters allemaal een goeie reden hadden om de man uit de weg te ruimen.

Sandman (Netflix)

De meest onverwachte — maar daarom niet minder verdiende — hit van Netflix is waarschijnlijk deze bewerking van de gelijknamige iconische comicsreeks van Neil Gaiman. Centraal staat Morpheus, de Heerser van de Droomwereld, die in de vroege 20ste eeuw gevangen wordt door een Britse magiër. Wanneer hij eindelijk vrijkomt, trekt hij de wijde wereld in om zijn verloren macht terug te vinden.

Locke & Key, seizoen 3 (Netflix)

Wanneer hun vader, een leraar, doodgeschoten wordt door een gestoorde leerling, verhuizen Tyler, Kinsey en Bode Locke samen met hun moeder naar Keyhouse, het voorouderlijk huis van de familie. Daar ontdekken ze magische sleutels die mogelijk verband houden met de dood van hun vader. De kinderen Locke beginnen gretig te experimenteren met de wonderlijke sleutels maar maken op die manier ook een demon wakker.

Never Have I Ever, seizoen 3 (Netflix)

In het derde seizoen van de coming of age-komedie ‘Never Have I Ever’ moet de jonge Indisch-Amerikaanse Devi nog steeds afrekenen met de dagelijkse druk op school en van haar familie. Intussen zet ze haar eerste stappen in de wereld van de amoureuze relaties.

Kleo (Netflix)

1987. De Oost-Duitse spionne Kleo vermoordt in West-Berlijn een zakenman die stiekem voor een geheim commando van de Stasi werkte. Niet veel later wordt ze onder valse voorwendsels ingerekend door de organisatie. Wanneer twee jaar later de Berlijnse Muur valt, komt Kleo plots vrij. En nu zint ze op wraak…

She-Hulk (Disney+)

De avonturen van advocate Jennifer Walters, de nicht van Bruce Banner. Ze erft zijn gespierde krachten en wordt Miss Hulk.