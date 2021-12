Deze wijn smaakt naar mosterd, maar is dat wel een goed idee?

Wijnen komen in allerlei smaken, kleuren en vormen. Rode wijn met houtachtige smaaknoten, zoete witte wijn die smaakt naar snoepjes en een lichte rosé: we hebben het allemaal al gezien. Maar wijn die smaakt naar mosterd? Dat is nieuw.

Nochtans heeft het Amerikaanse bedrijf Grey Poupon, toepasselijk bekend om z’n mosterd, zonet een witte wijn met mosterdsmaak gelanceerd. La Moutarde Vin wordt geproduceerd in Napa Valley in Californië en bevat naar mosterd ook smaken van kamperfoelie.

Noch lekker, noch vies

En hoe gek deze wijn ook mag klinken, binnen de kortste keren was de fles met een waarde van 30 dollar volledig uitverkocht. Helaas konden wij dus niet zelf oordelen over de smaak, maar een journaliste van de San Francisco Chronicle schreef het volgende over La Moutarde Vin: «Ik zou niet zeggen dat de smaak van La Moutarde Vin een schande is, maar ik zou ook niet gezegd willen hebben dat de wijn lekker smaakt. Heb je geen fles kunnen bemachtigen, geen nood, je mist niets.» Een erg lauw oordeel dus. Zou je toch graag zelf willen proeven hoe de mosterdwijn smaakt? Dan kan je een oogje houden op de website, wie weet wordt La Moutarde Vin ooit nog opnieuw geproduceerd.