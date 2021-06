Deze websites geven je kleding een tweede leven

2dehands

Via 2dehands verkoop je alles, dus ook je kleren. Je selecteert de juiste categorie, maakt foto’s van je kleding en klaar is Kees. Daarnaast kan je er ook zelf een tekstje bijplaatsen en ervoor kiezen om je post te adverteren. Voor een paar euro komt je advertentie hoger op de site te staan en is de kans dat je kleding verkocht geraakt groter. Het is geen verplichting, je kan natuurlijk beslissen om niets te betalen.

Swopster Bij Swopster kan je kiezen om je kleding te ruilen of te verkopen. Je maakt een profiel aan en uploadt de kledij die je niet meer wil dragen. Gebruikers kunnen je vervolgens contacteren om iets van je spullen te kopen of te ruilen tegen iets anders.

Rebelle Rebelle is geschikt voor wie designerspullen wil verkopen. Je kan bij deze site kiezen tussen twee opties: of je verkoopt je items zelf via het platform of Rebelle verkoopt ze in jouw plaats.