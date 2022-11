Deze toeristen boeken het vaakst een overnachting in België

Dat ons landje heel wat te bieden heeft, hoeven we je niet meer te vertellen. Hoewel we dit ook voor de coronapandemie wisten, heeft die crisis ervoor gezocht dat we België nog beter leerden kennen. Want wat moet een mens als op vakantie gaan naar het buitenland niet mogelijk is? Juist ja, dan boek je gewoon een staycation in eigen land. Maar welke toeristen boeken nu eigenlijk het vaakst een overnachting in België?

Uit gegevens van Statbel blijkt eerst en vooral dat er het afgelopen jaar zowat 29 miljoen overnachtingen werden geboekt in ons land. Dat is een hoop en voor de maand augustus lagen de cijfers zelfs hoger dan in 2019, voor de coronapandemie. Goed nieuws dus voor de toerismesector.

Belgen boven

Diezelfde cijfers wijzen echter uit dat we het begrip staycation nog niet zijn verleerd, want zowat 21 miljoen van de 29 miljoen overnachtingen werden geboekt door Belgen. De overige 8 miljoen zijn toeristen die van elders kwamen - Nederlanders, Fransen, Duitsers en Britten zijn daarbij het best vertegenwoordigd. Alleen in Brussel waren buitenlandse toeristen in de meerderheid, wat wellicht deel verklaard kan worden door de grote aantallen zakenreizen. Hotels blijken trouwens nog steeds de meest populaire accomodatieformule, al kunnen vakantiehuisjes en -appartementen ook rekenen op 7 miljoen overnachtingen.