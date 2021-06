Deze tips helpen je van je acne af

Je verwisselt best iedere dag je kussensloop. Een overtrek is namelijk een broeihaard van bacteriën omdat je ‘s nachts heel wat dode huidcellen en andere vuiligheid verliest die dan op je sloop terechtkomen. Je wast die op een heet programma zodat alle bacteriën worden gedood. Wanneer je je kussensloop niet vervangt en je slaapt er de volgende nacht weer op dan komt het vuil door de wrijving met je gezicht op je kussen terug op je huid terecht. Zo krijg je alleen maar meer last van acne.

Reinig je gezicht regelmatig

Was je gezicht twee à drie keer per dag met koud water en liefst zonder zeep, want het reinigingsmiddel zorgt net voor puistjes. Wil toch graag zeep gebruiken? Kijk dan even het etiket na of het bestand is tegen een acnegevoelige huid. Vraag gerust ook raad aan je apotheker of dermatoloog, zij weten welke producten je wel kan gebruiken.

Wortelen eten

Het eten van wortelen helpt ook tegen acne. De groente bevat een hoge concentratie vitamine A die je huid herstelt en puistjes voorkomt. Je eet de wortelen best rauw anders gaat er een groot deel van de voedingstoffen verloren.

Blijf er vanaf

Kom vooral niet aan je pukkels. Op je handen bevinden zich bacteriën die puistjes veroorzaken. Knijp ze niet uit, of nog erger: pulk of krab er niet aan. Je huid geraakt geïrriteerd en er kunnen wondjes ontstaan.