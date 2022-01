Deze strengere regels voor tattoos zijn nu van kracht

De nieuwe beperkingen, ingevoerd in het kader van de REACH-verordening, gelden voor meer dan 4.000 chemische stoffen die in tatoeage-inkt of permanente make-up aanwezig kunnen zijn. Het gaat onder meer om stoffen die kanker of genetische mutaties kunnen veroorzaken. Ook geviseerd zijn stoffen die irriterend kunnen zijn voor de huid of de ogen. Zo wordt onder meer het ontsmettingsmiddel isopropanol verboden.

«De bescherming van de gezondheid van Europese burgers is onze belangrijkste bekommernis en deze stoffen kunnen een bekommernis vormen», stelde een woordvoerster van de Commissie. De sector vreest grote bevoorradingsproblemen, maar volgens de Commissie zijn er voldoende alternatieven voorhanden. Dat is niet zo voor Pigment Blue 15:3 en Pigment Green 7. Daarom is voor deze pigmenten een extra overgangsperiode tot 4 januari 2023 voorzien om de industrie meer tijd te geven om veilige alternatieven te vinden, luidt het.

Overal dezelfde bescherming

De Commissie wijst er ook op dat de beslissing al in december 2020 is genomen. Ze deed dat op basis van een verzoek van lidstaten en wetenschappelijke en socio-economische studies van het Europese agentschap voor chemische stoffen ECHA. Een aantal stoffen was overigens al eerder verboden in bepaalde lidstaten. De nieuwe regels zullen volgens de Commissie verzekeren dat alle EU-burgers dezelfde bescherming genieten, ongeacht waar ze getatoeëerd worden of waar de inkt wordt geproduceerd.

Volgens statistieken is 12 procent van de Europeanen getatoeëerd. In de leeftijdscategorie van 18 tot 35 jaar hebben zelfs twee keer zoveel mensen een tatoeage.