Deze start-up belooft je hond langer te doen leven

Voor sommigen mag een hond dan niet meer zijn dan een levend alarm, voor de meesten onder ons maakt onze viervoeter deel uit van het gezin. Ze voelen een beetje aan als kinderen en zo behandelen we ze ook. We kopen speeltjes, speciaal eten, knuffelen uren aan een stuk... En net daarom is het zo intens triest wanneer een hond komt te overlijden.

Een deel van het gezin valt plots weg en dat is natuurlijk nooit leuk. We pinken een hoop traantjes weg en vragen ons af hoe het toch komt dat een hond zoveel korter leeft dan wijzelf. Hoewel de Amerikaanse sart-up Embark Veterinary niet belooft om je hond het eeuwige leven te geven, zouden ze wel in staat zijn om je trouwe viervoeter maar liefst drie jaar langer te laten leven.

DNA-test

Dat klinkt misschien magisch, maar nochtans baseren de twee oprichters, een dierenarts en bioloog, zich louter op de wetenschap. Ze bieden namelijk een DNA-test aan voor de luttele prijs van 200 euro die een ware genetische analyse van je huisdier maakt. Door maar liefst 200 verschillende mogelijke (genetische) aandoeningen onder de loep te leggen, geven ze je na de test persoonlijk advies over wat je kan doen om die aandoeningen zo goed mogelijk onder controle te houden. Bijvoorbeeld door speciaalvoer, meer of minder beweging, aangepaste zonnecrème etc. Voor meer info en de aanschaf van een test kan je terecht op hun website.