In DEZE stad heeft Gamestate zonet een arcadehal vol videogames geopend

In de Brusselse voetgangerszone op de Anspachlaan is woensdag de eerste Gamestate van België geopend. De arcadehal vol videospelletjes dompelt de bezoekers onder in een wereld met 50 levensgrote games.

De Gamestate arcades zijn in Nederland razend populair. In de Amsterdamse vestiging kwamen er vorig jaar liefst 250.000 bezoekers over de vloer. Het idee komt over uit Amerika, waar grote arcadehallen al lang ingeburgerd zijn. In Nederland zijn er nu acht Gamestate-arcades, twee weken geleden opende eentje in Duitsland en nu is Brussel aan de beurt.

Gamestate wil zowel gamefanaten als mensen die er niets van kennen aantrekken. Er zijn heel wat klassieke spellen te spelen zoals airhockey, Pong, Moto GP, Pacman, Mario Kart of Tomb Raider.

Alle leeftijden

«Alle leeftijden mogen hier komen spelen, maar als je onder 18 bent, moet er wel een volwassene bij zijn. Eigenlijk doen we dat zodat we geen kinderopvang worden. Want anders droppen de ouders hun kinderen en gaan ze zelf shoppen», vertelt Roel Veltmeijer, CEO van Gamestate.

Met een kaart waar je geld oplaadt, kan je de verschillende games spelen. Je wint ook punten waar je dan later prijzen mee kan ophalen. De Gamestate arcade opent elke dag om 12 uur. De toegangsplaatsen zijn wel beperkt, om wachtrijen aan de spellen te vermijden.

Brussel nog maar begin

Na Brussel staat ook Antwerpen op de planning in België: «We hebben vorige week de vergunning ingediend voor de grootste arcadehal van Europa in Antwerpen. We kijken natuurlijk ook naar steden als Gent, Luik of Leuven», aldus Veltmeijer.