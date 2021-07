Deze smaak verovert de Belgische ijssalons

Wie zomer zegt, zegt ijsjes. Ben je uitgekeken op vanille, chocolade en aardbei, en wil je eens iets anders? Voortaan kan je in verschillende ijssalons kiezen voor een ijsje met standing. In samenwerking met Piper-Heidsieck ontwikelde deze ijsmakers immers een heerlijk tussendoortje op basis van... champagne.

Piper-Heidsieck deed een beroep op vier lokale, artisanale ijsmakers om een smaak op basis van champagne te creëren. Een culinaire samenwerking die ervoor zorgt dat jij een hele zomer lang kan genieten van ijsjes met het uitzonderlijke aroma van champagne. Elke meester-ijsmaker creëerde een origineel recept op basis van de beroemde Cuvée Brut van Piper-Heidsieck. De deelnemende ijssalons hebben vestigingen in verschillende grote Belgische steden, waaronder Knokke, Antwerpen, Gent, Waver en Waterloo.

Omdat de smaken van Piper-Heidsieck Cuvée Brut en fruit uitzonderlijk goed samengaan, lieten de meester-ijsmakers zich voor de creatie van het champagne-ijs inspireren door typische zomerse smaken.

Foto Piper-Heidsieck

Aardbei en champagne, what else?

In 1928 bood Crèmerie François slechts twee smaken aan, mokka en vanille. Anno 2021 heeft het salon zijn kaart sterk uitgebreid en serveert het een twintigtal smaken . Het serveert alle klassieker (inclusief suikervrije en lactosevrije versies), maar creëert ook originelere smaken zoals bosbes of banaan-straciatella. Het merk dat vestigingen heeft in Knokke, Sint-Niklaas en Oostende, werkte samen met de Gentse Crèmerie Gérard , een ijssalon dat bekend staat om zijn traditionele smaken en heerlijke wafels, om een sorbet te maken op basis van Piper-Heidsieck Cuvée Brut en aardbeien. De exclusieve smaak zal in beide ijszaken verkrijgbaar zijn.

Cremerie François, Ankerstraat 34, 9100 Sint-Niklaas / Dumortierlaan 113, 8300 Knokke / Marie José Plein 7, 8400 Oostende. Bekijk de openingsuren: www.cremerie-francois.com

Cremerie Gérard, Limburgstraat 36, 9000 Gent, open woensdag tot en met zondag van 13.00 tot 18.30 uur, www.cremerie-gerard.be

Rozenwater en granaatappel

Milad , het trendy Antwerpse ijssalon dat zich inspireert op de smaken van het Midden-Oosten, neemt ook deel aan dit avontuur. Milad staat bekend om hun verrassende smaken zoals koffie kardemom, saffraan met rozenwater en amandel oranjebloesem. Ook voor deze nieuwe smaak gaat Milad terug naar de Midden-Oosterse roots. De champagne sorbet is verrijkt met rozenwater en granaatappel. Die combinatie creëert een zoete, doch lichtzure smaak die je koel houdt op de heetste zomerdagen.

Milad, Kloosterstraat 120, 2000 Antwerpen, open van donderdag tot zondag, 14 tot 21 uur, www.miladicecream.be

Perzik om van te smullen

La Maison Carette - een historisch adresje dat al 101 jaar heerlijke ambachtelijke ijsjes maakt en meerdere vestigingen heeft in de regio's Namen en Waals-Brabant - verwent alle fijnproevers met een sorbet van wijngaardperzik en champagne. Verfrissend en vol pit.

Maison Carette, Chaussée de Bruxelles 278, 1410 Waterloo / Avenue Reine Astrid 33, 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve / Rue du Commerce 1, 1300 Wavre / Chaussée de Nivelles 25, 5140 Sombreffe. Bekijk de openingsuren op www.carette.be