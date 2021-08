Deze site onthult de beste - en slechtste - luchthavens om een nacht door te brengen

Toegegeven, er zijn nog een heleboel beperkingen, maar we mogen weer reizen en dat is toch al iets. En hoewel velen onder ons deze zomer liefst van al met de auto op vakantie gaan, winnen ook vliegreizen stilaan maar zeker opnieuw aan populariteit. Dat betekent in sommige gevallen ook dat je een aansluiting moet nemen en die verlopen niet altijd even vlot.

Het lijkt wel alsof er een vloek rust op aansluitingen. Ofwel heb je te weinig tijd om je van de ene kant van de luchthaven naar de andere te begeven, ofwel heb je zo’n uur of tien om van gate te wisselen. In dat laatste geval zien de meesten onder ons zich verplicht om een nachtje door te brengen op de – niet altijd even comfortabele – bankjes in de luchthaven.

Reviews

Om je voorbereiding een stuk makkelijker te maken, kan je een beroep doen op de site SleepingInAirports. Die bestaat uit verschillende delen, waaronder een gids opgemaakt door de app zelf (met 1.200 luchthavens) en een review-gedeelte waarin fervente reizigers hun mening geven over de faciliteiten. Op die manier krijgt elke luchthaven een score op vijf en kan je op voorhand zien hoe (on)comfortabel je nacht zal zijn. Zijn er zetels of alleen banken met armsteunen? Gaat het licht ’s nachts uit? Word je tijdens je slaap gestoord door mededelingen? Zijn er geheime slaapplaatsen waar je zelf misschien nog niet aan had gedacht? En voor wie niet wil slapen, zijn er ook zogenaamde ‘layover-gidsen’ die je tonen wat je in de buurt van de luchthaven zoal kan bezichtigen, als je daar de tijd voor hebt. Dit zijn alvast Europa’s beste luchthavens voor een nachtelijk bezoek.

Beste luchthavens Europa

1. Helsinki (HEL)

2. Munich (MUC)

3. Amsterdam (AMS)

4. Zurich (ZRH)

5. Prague (PRG)

6. Tallinn (TLL)

7. Porto (OPO)

8. Shannon (SNN)

9. Oslo Gardermoen (OSL)

10. Athens (ATH)

11. Vienna (VIE)

12. Copenhagen (CPH)

13. Warsaw Chopin (WAW)

14. Madrid Barajas (MAD)

15. Istanbul (IST)