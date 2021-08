Deze rugzak alias totebag van Ikea wil iedereen hebben dus je bent er maar beter snel bij

Je hebt het vast wel eens meegemaakt. Wanneer je ‘s ochtends de deur uitstapt, grabbel je de eerste de beste totebag uit je collectie «want je hebt toch niet veel nodig». Tien uur en heel wat omzwervingen later kom je thuis met een ontplofte schouder en een bijna doorgescheurde tas, want je moest onverwacht toch nog wat boodschappen doen.

De tas van je dromen

Dankzij de DRÖMSÄCK van Ikea is dat voortaan verleden tijd. De tas ziet er misschien simpel uit, maar in werkelijkheid is het een ingenieus dingetje. Niet alleen is de tas erg stevig, je kan hem ook op twee manieren dragen. Doordat de hengsels verplaatst kunnen worden, doet hij én dienst als rugzak én als totebag. Binnenin vind je bovendien een hoop vakjes om al je rommel te organiseren. De DRÖMSÄCK is verkrijgbaar in het beige en olijfgroen en kost je niet meer dan 19,99 euro. Voorlopig is hij noch op de website, noch in de winkels verkrijgbaar, maar echte Ikea-fans houden de tas maar beter in de gaten.