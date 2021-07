Deze picknicktafel leert je om zero waste te picknicken

In het provinciaal domein Vrijbroekpark in Mechelen is woensdag een speciale picknicktafel ingehuldigd die bezoekers wil doen nadenken over duurzame vrijetijdsbesteding. Het initiatief van provincie Antwerpen en de UAntwerpen moet een eerste stap zijn naar volledig afvalvrije, circulaire parkbezoeken.

De grote picknicktafel werd ontworpen door de afdeling productontwikkeling van de UAntwerpen en gebouwd in de schrijnwerkerij van het Vrijbroekpark. Het hout komt van een eik uit het park, die jaren geleden omviel tijdens een storm.

Geen vuilnisbak

Naast de tafel staat een bord met tips om afvalvrij te picknicken, zoals het gebruik van afsluitbare en herbruikbare dozen en bestek, letten op geschikte porties en koken met restjes. Er werd bewust geen vuilnisbak naast de tafel geplaatst, om mensen aan te sporen alles te hergebruiken.

«Deze tafel staat symbool voor een breder onderzoeksproject ‘Vrije tijd in een kringetje’», zegt professor Ingrid Moons van UAntwerpen. «In deze fase deden we in Mechelen twee projecten, hier in het Vrijbroekpark en in recreatiedomein De Nekker. We bouwden onder meer een statistisch model en deden enquêtes en diepte-interviews met bezoekers. Uit ons onderzoek blijkt dat mensen wel willen bezig zijn met duurzaamheid en circulariteit, maar vaak niet weten hoe. Ze moeten gefaciliteerd worden in groen zijn.»

Food hub

In De Nekker werkten de onderzoekers een stappenplan uit om te evolueren naar een afvalvrije vrijetijdsbesteding. Er komen ook leuke vuilnisbakken om mensen aan te sporen niets achter te laten. «Hier in het Vrijbroekpark konden we een stap verder denken, omdat de bezoekers hier meer bewust met duurzaamheid bezig zijn», zegt professor Els Du Bois. «De tafel is bedoeld om mensen samen te brengen, info te bieden en na te laten denken over circulariteit.»

In een tweede fase plannen de onderzoekers en de provincie in het Vrijbroekpark een grotere food hub, waar mensen kunnen picknicken met herbruikbare borden en deze zelf kunnen afwassen aan een afwastoog, mogelijk met gerecupereerd regenwater. Ook willen de partners lokale handelszaken en start-ups betrekken om meer bezig te zijn met circulariteit.