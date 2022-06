Deze negen bars in Gent kleuren jouw zomer

Met de Gentse Feesten in aantocht heb je misschien wel een trip naar de stad van de neuzekes gepland. Vergtee niet van de zon te genieten in één van deze negen zomerbars!

Gent staat er al even voor gekend om menig zonneklopper te plezieren met een gigantisch aanbod zomerbars. Ook dit jaar kunnen genotzoekers in de stad (en randgemeenten) terecht voor een verfrissende slok vergezeld van de nodige randanimatie. Omdat het ruime aanbod wel eens voor keuzestress zorgt, hebben wij een lijstje opgesteld van niet te missen kanjers. Zo kan je de zomer goed inzetten in een van de alom bekende 'vaste waarden' alvorens je aan de 'nieuwkomers' en 'succesverhalen' te wagen. Een ding is zeker: je zal je deze zomer niet vervelen!

De vaste waarden

PARKKAFFEE

Foto Parkkaffee

Groenestaakstraat 37, 9030 Mariakerke

1 juli t.e.m. 31 augustus 2022, van 14u tot 23u30

parkkaffee.be

Het Parkkaffee, de oudste zomerbar van België, opent dit jaar opnieuw zijn deuren! De grote vijver, de eeuwenoude bomen, de idyllische dranktentjes en het openlucht woonwagenmuseum maken van het Parkkaffee een zuiders vakantieoord in de stad. In de prachtig gerestaureerde woonwagens kan je het kruim van de Belgische spirituele wereld ontmoeten. Allen zitten zij te popelen om jouw toekomst te voorspellen. Er zijn magiërs die jouw handen of tenen lezen, kristallen bollen en tarotkaarten raadplegen of zich baseren op astrologie. Er is een Magisch Theater waar je terecht kan voor een betoverende close-up goochelshow in samenwerking met House of Mysteries, en een Magic School waar jij zelf de kneepjes van het vak leert. Natuurlijk kan je hier ook simpelweg ontspannen met een hapje en een drankje aan de rand van de vijver. Vanaf 14 uur worden de lekkerste drankjes, cocktails en tapas geserveerd. Vanaf 18 uur kan je bij Nannini en Mangetour terecht voor heerlijke verse pizza's. 's Avonds worden de kampvuren aangestoken en hult het park zich in een feeërieke bohemien sfeer.

KIOSKO

Foto Kiosko

Hagelandkaai 40B, 9000 Gent

Open wanneer de zon schijnt

perbacco.be/kiosko

Breng de vakantie door bij Kiosko, de zomerbar van restaurant Per Bacco . De bar brengt de Italiaanse charme naar de binnenstad. Je kan er terecht voor verfrissende aperitivi terwijl je vanuit je strandzetel geniet van Italiaanse liederen en hapjes. Er zijn geen openingsuren. Het zaakje aan het oude sluishuisje bij de Hagelandkaai gaat enkel open wanneer de zon schijnt.

BAR BRICOLAGE

Foto I. Ponseele

Chinastraat 1, 9000 Gent

10 mei t.e.m. 17 september 2022, di-zon

bar-bricolage.be

Bar Bricolage is de bar van de Chinastraat . Jouw groene oase in de Gentse stadswildernis, verstopt tussen de dokken en het industrieterrein. Een eigenzinnige plek met een decor van originele bouwwerken uit gerecupereerd materiaal, gemaakt in de eigen makerspaces. Een idyllische tuin waar bezoekers van alle leeftijden kunnen ontsnappen aan de drukte van de stad en genieten van drankjes, live muziek, pizza, workshops, markten, dansavonden, expo's en een mooie zonsondergang.

Verlengd wegens succes

DE SCHUUR

Foto J. De Proost

Zandloperstraat 259, 9030 Mariakerke

Van 1 juni t.e.m. 18 september 2022

deschuur.gent

De Schuur is een zomerbar met een liefde voor muziek . Deze pop-up zomerbar is ondertussen toe aan de derde editie en verwent bezoekers ook dit jaar met een streepje muziek bij een hapje en een drankje. Je kan hier elke zaterdag (van 17 tot 19 uur) terecht voor een live concert van het kruim van de Belgische muziekscene.

DE FLESJESFABRIEK

Foto De Flesjesfabriek

Loskaai 1, 9050 Gent

Van 25 mei t.e.m. 10 juli 2022

Woe-vrij van 16u-00u, zat-zon van 14u-00u

facebook.com/DeFlesjesFabriek

De FlesjesFabriek staat gekend als dé gratis zomerbar van Ledeberg . Het is een ontmoetingsplek waar sport, cultuur en ontspanning hand in hand gaan. Van live optredens tot spinning, kinderanimatie, markten en yoga. Je kan er petanquen in de zon, genieten van lekkere cocktails alsook een ruim assortiment aan bier en top quality finger foods en sharing dishes.

GAZON

Foto Gazon

Warmoezeniersweg 20, 9000 Gent

Van 29 april t.e.m. 29 augustus 2022

gazon-gent.com

Gazon is zoveel meer dan een zomerbar! Je kan er terecht voor een dag vol sport, cultuur, ontspanning en lekker eten. Start je ochtend met een yogales en verlekker je nadien aan het gloednieuwe Gazon menu incl. Gazon burger en gegrilde scampi stick, bereid op de Ofyr BBQ. Geniet met de kids van een namiddag op de speeltuin of duik samen de botanische tuin in en ontdek hoe leuk tuinieren is. Je avond afsluiten doe je met een van de talloze evenementen. En die cocktail in je hand? Die maak je zelf af met kruiden geplukt uit de kruidentuin.

THERESIA

Foto Theresia

Theresianenstraat 9, 9000 Gent

Van 6 mei t.e.m. 2 september 2022

facebook.com/theresiagent

Theresia zit verstopt achter de poorten van het oude slotklooster in de Theresianenstraat , een zijstraat van Coupure Rechts. Bezoekers kunnen zich in de verborgen tuin tegoed doen aan een hapje en een drankje. Samen met Democrazy worden er ook concerten georganiseerd. Elke zondag kan je bij Theresia terecht voor een heerlijke brunch van Cafetaria en voor intieme concerten en lezingen.

APERO IN A PRIVATE GARDEN

Foto Apero in a private garden

Dorpsstraat 11 , 9052 Gent

Van 1 mei t.e.m. 31 augustus 2022 op zondag van 11u tot 15u (op reservatie)

aperoinaprivategarden.be

Apero in a private garden is een gloednieuw Gents ecologisch-sociaal initiatief. Kleine stads- of dorpstuintjes worden dankzij dit initiatief omgetoverd tot aromatische ontmoetingsplekken. Ze zorgen voor biodiversiteit en leven, en verbeteren tegelijk de relatie met je buren, vrienden en familie. De modeltuin in Zwijnaarde is gratis te bezichtigen. Tijdens je bezoek krijg je een heerlijk glas wijn of champagne aangeboden en kan je genieten van enkele oesters of Belgische kaviaar.

MR. SATO SKYBAR

Foto S. Vanderdeelen

Van der Valk Hotel Gent

Akkerhage 10, 9000 Gent

Do-zat van 17u tot 1u

hotelgent.be/en/culinary/skybar/mr-sato

Mr. Sato is het nieuwe Aziatische shared dining concept van het Van der Valk Hotel . De Skybar op de tiende verdieping kijkt uit op de stad en is opgedeeld in twee delen: aan de linkerzijde bevindt zich het restaurant waar je kan genieten van de verrassende Aziatische sharing gerechten. Aan de rechterkant bevindt zich de cocktailbar waar je kan genieten van heerlijke cocktails en drankjes in een luxueuze Cosmopolitan sfeer.