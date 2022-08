Deze drie Noord-Amerikaanse gerechten brengen de zomer in huis

Texas: Sweet Iced Tea

In 1983 verklaarde The Dallas Morning News Sweet Iced Tea als het onofficiële staatsdrankje van Texas. De ijskoude zoete lekkernij kent een lange traditie in de staat. Vraag het aan een willekeurige Texaan en zij zullen je alles vertellen over de ‘cold sweet iced tea of grandma’. Elke ‘oma’ had haar eigen recept, waar de kleinkinderen op het schoolplein over opschepte. Proef een beetje van Texas en maak zelf 'Sweet Iced Tea'.

Ingrediënten

6 theezakjes (zwarte thee)

25 gr baking soda

480 ml kokend water

300 gr suiker

1,5 liter koud water Ijsblokjes

Bereiding

Doe de theezakjes in een grote maatbeker en voeg baking soda toe. Giet het kokende water over de theezakjes. Dek af en laat 15 minuten trekken. Haal de theezakjes eruit en knijp ze niet uit! Giet het theemengsel in een kan van 2 liter; voeg de suiker toe. Roer tot de suiker is opgelost. Voeg het koude water toe. Zet de Sweet Iced Tea in de koelkast en serveer met ijs.

Ottawa: Beaver Tails

Ottawa is de hoofdstad van Canada, maar het is wat ons betreft ook de culinaire hoofdstad van Canada. Van Maple Taffy’s, winterijslolly’s, tot een 44-gangen diner in Atelier Restaurant en natuurlijk Beavertails. Dit gebakje in de vorm van een beverstaart is een favoriet van locals. Het bestaat sinds 1978, toen Pam en Grant Hooker de Beavertail verkochten op een lokale markt net buiten Ottawa. Je vindt ze in zoete en hartige vorm: gefrituurd deeg dat getopt wordt met marshmallows, chocolade, banaan en maple syrup of met bijvoorbeeld Poutine.

Ingrediënten

60 ml lauw water

2,5 theelepels droge gist

120 ml warme melk

50 gr kristalsuiker

1/2 theelepel zout

1 ei

2 eetlepels gesmolten boter 160 gr bloem

160 gr volkoren meel

200 gr kristalsuiker

2 eetlepels kaneel Citroenpartjes

Bereiding

Mix de gist en het warme water in een mengkom. Laat 3 minuten staan. Voeg de suiker, melk, eieren, zout en gesmolten boter toe en roer alles door elkaar. Meng de bloem en het meel en voeg toe om een zacht deeg te maken. Kneed ongeveer 5 minuten met een deeghaak of 8 minuten met de hand. Het deeg moet soepel en elastisch zijn. Leg het deeg in een ingevette kom; dek af met plasticfolie en laat ongeveer 45 minuten tot een uur rusten. Druk het deeg plat en verdeel het dan in 10 gelijke porties. Laat, afgedekt met theedoeken, 10 minuten rusten. Meng, terwijl de deegballen rusten, de suiker met de kaneel in een brede, ondiepe schaal. Rol één bal tegelijk uit tot een ovaal van ongeveer 1 cm dik; dek opnieuw af met een handdoek en leg op een met bloem bestoven oppervlak. Verhit ongeveer 4 centimeter olie in een frituurpan of een grote, hoge pan. Wacht tot de olie een temperatuur van 195 graden bereikt. Leg het deel in de hete olie en bak 2-3 minuten per kant. Haal het eruit met een tang en laat uitlekken op keukenpapier. Bestrooi de BeaverTails met kaneel en suiker; draai om zodat beide kanten bedekt zijn en schud overtollig suiker eraf. Knijp vers citroensap over het deeg en eet terwijl ze warm zijn. (Recept: Not Quite Nigella)

Verenigde Staten: Zoetzure hotdog

Hoewel je in de VS uitstekende restaurants kunt vinden, staat het land vooral bekend om comfort food en daar houden wij allemaal van toch? Hotdogs vind je er in alle soorten, maten en kleuren en met allerlei toppings. Dit recept is de perfecte combinatie tussen sweet, sour and umami.

Ingrediënten

4 plakken bacon

1 el ahornsiroop

1 tl lichtbruine basterdsuiker

2 worstjes bijvoorbeeld van Brandt&Levie

Ketchup hoeveelheid naar smaak

Truffelmayonaise hoeveelheid naar smaak

Mosterd hoeveelheid naar smaak

40 g gekookte zuurkool

2 hotdog-broodjes

Bereiding

Meng de suiker en ahornsiroop. Haal de plakken bacon erdoorheen en bak uit in een koekenpan. Bak de worstjes gaar. Snijd de broodjes open en besmeer met ketchup, truffelmayonaise, mosterd of een van deze (wat jij het lekkerst vindt!). Leg de worst, zuurkool en bacon erop.

(Recept: Miljuschka)